ВОЗ заявила о контроле над коронавирусом в Африке

«Страны Африки переходят к фазе контроля над пандемией коронавируса, острая фаза которой пройдена». Об этом заявила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти.

По ее словам, хотя и в долгосрочной перспективе COVID-19 будет сопровождать континент, однако уже появился свет в конце тоннеля.

«В текущем году мы можем положить конец острой фазе пандемии и вернуть контроль над ситуацией. Африка движется от пандемии коронавируса к ситуации, когда присутствие коронавируса будет управляться имеющимися средствами», - заявила Моэти.

Она также отметила, что Африка уже пережила пик шторма, хотя это обошлось континенту очень дорого - унесено 242 тыс. жизней и экономике нанесен огромный ущерб.