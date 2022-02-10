Грузинский депутат призвал власти установить прямой диалог с Россией

Председатель представленной в парламенте партии «Европейские социалисты», депутат Фридон Инджия призывает власти Грузии начать прямой диалог с Россией, передает «Новости-Грузия».

«Учитывая новую реальность глобальной системы безопасности, которая ежеминутно меняется, Грузии предоставляется уникальный шанс защитить жизненно важные интересы своей страны, с учетом вызовов и проблем, стоящих перед страной за последние 30 лет, имеем в виду то, чтобы власти действовали без посредника, действовали в рамках формата прямого диалога, которому сегодня нет альтернативы», - говорится в распространенном сегодня заявлении депутата.

По его словам, народ Грузии будет приветствовать это решение.