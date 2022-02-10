Беларусь обратилась в Гаагский суд из-за «геноцида мигрантов» в Польше

Международный уголовный суд в Гааге получил заявление «О геноциде мигрантов» в Польше и рассмотрит его, передает РИА Новости.

Ранее глава белорусского центра «Системная правозащита», которая представляет интересы польского военнослужащего Эмиля Чечко в Беларуси сообщил, что суд в Гааге принял к рассмотрению заявление с просьбой возбудить дело о геноциде мигрантов в Польше.

«Мы можем подтвердить, что мы получили заявление, поскольку заявитель сам обнародовал этот факт. Как и в случае со всеми подобными заявлениями, мы проанализируем представленные материалы в соответствии с Римским статутом и с полной независимостью и беспристрастностью», - сообщили в суде.

Напомним, что Госпогранкомитет Беларуси ранее сообщил, что польский военный Чечко был задержан 16 декабря в пограничной полосе. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в Беларуси «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».