Эрдоган поблагодарил врачей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выздоровел от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.
Он также поблагодарил врачей, которые заботились о его состоянии здоровья.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выздоровел от коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.
Он также поблагодарил врачей, которые заботились о его состоянии здоровья.
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