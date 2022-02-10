Убийство мафиози: следы ведут к «Братьям Сойлемез», которых в 2021 году задержали в Баку

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 00:29

На Северном Кипре задержаны три человека, в том числе, главарь мафиозной группировки «Братья Сойлемез» Мустафа Сойлемез. Их подозревают в убийстве влиятельного мафиози и бизнесмена Халила Фальяли и его водителя. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ. Халил Фальяли, занимавшийся игорным и гостиничным бизнесом, несколько дней назад подвергся вооруженному нападению в городе Гирне на Северном Кипре. Киллеры, делавшие вид, будто ремонтируют свой автомобиль, в упор расстреляли машину Фальяли, когда тот проезжал мимо. В результате водитель Фальяли скончался на месте, а сам бизнесмен с ранениями был доставлен в больницу.

Вскоре возникли подозрения, что к убийству причастна мафиозная группировка, именующая себя «Братья Сойлемез». B Стамбуле были задержаны три подозреваемых, один из которых, Мустафа Сойлемез регулярно разговаривал по телефону с Халилом Фальяли. Следует также добавить, что криминальная группировка «Братья Сойлемез» упоминалась ранее в связи со многими преступлениями, совершенными на территории Турции. В 2004 году два члена этой группировки, Мехмет Сена Сойлемез и Мустафа Сойлемез, были объявлены турецкими правоохранительными органами в международный розыск по линии Интерпола.