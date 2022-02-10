Вахид Ахмедов: «Эмин Гусейнов, Эльнур Алиев, Ровшан Наджаф – яркие представители новой команды Ильхама Алиева»

«Отрадно, что новым руководителем Государственной Нефтяной Компании SOCAR стал молодой и перспективный человек, бывший первый замминистра экономики Ровшан Наджаф» , - сказал в интервью haqqin.az Вахид Ахмедов, заместитель председателя Комитета по экономической политике Милли Меджлиса, бывший вице-премьер Азербайджана.

«Возможно, ему еще не достает практики работы в нефтяной компании, - отметил заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса. – Но, будучи в НС, он хорошо изучил структуру ГНКАР, так что, назначение Наджафа главой Государственной нефтяной компании – решение удачное. Как и назначение нового первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева, которого я знаю лично, как профессионала, свободно ориентирующегося в тонкостях современной экономики и юриспруденции».

Подчеркнув важность качественного усиления кадровой политики, проводимой главой государства, Вахид Ахмедов выразил надежду, что она коснется также и системы исполнительной власти в районах, где по-прежнему немало коррумпированных элементов.

По мнению депутата Милли Меджлиса, позитивным примером начала новых подходов к подбору кадров стало назначение Эмина Гусейнова спецпредставителем президента по Карабахскому экономическому региону.

«По информации, которую я получил сразу из нескольких источников, аппарат спецпредставителя по Карабаху делает много важной и полезной работы, - отметил Вахид Ахмедов. – Еще один обнадеживающий пример – это поступивший в Милли Меджлис законопроект упразднения Низаминского и Кяпязского районов Гянджи, которые предлагается передать в подчинение Исполнительной власти города. В целом же, в стране назрела острая необходимость реформы всей системы управления и сокращения чрезвычайно раздутого, а потому малоэффективного государственного аппарата. Таково требование времени».

Ахмедов убежден, что приоритетность реформы административно-территориального управления страной совершенно очевидна. Он считает, что вместо громоздкого, дорогостоящего и неповоротливого управленческого аппарата следует создать 14 экономических районов, которыми будут руководить полномочные представители президента Азербайджана. А попавших под сокращение чиновников следует направлять на работу в другие сферы.

В подтверждении своих выводов Ахмедов привел в пример более чем 20-миллионный Стамбул, которым, по сути, руководит один мэр.

«Одновременно, следует расширить полномочия муниципалитетов, - считает депутат. – Надо допустить к рычагам системы управления молодых людей с прогрессивными взглядами и европейским образованием. Радует, что назначенные в последнее время на должности министров шесть или семь молодых людей окончили престижные зарубежные вузы. Самое главное, что эти люди не только обладают необходимой суммой профессиональных знаний, но еще не связаны с представителями дискредитировавшего себя старого чиновничьего аппарата. Хочется верить, что новое поколение управленцев не поддастся коррупционным соблазнам и направит свои профессиональные знания исключительно на службу интересов государства».