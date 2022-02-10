Аэропорт Мурманска эвакуировали из-за угрозы взрыва

В четверг, 10 февраля, Мурманский аэропорт был эвакуирован из-за угрозы взрыва, передает ТАСС,

Позднее в пресс-службе аэропорта сообщили, что работа аэропорта восстановлена. На входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен муляж взрывного устройства.

«По ситуации в аэропорту: на входе в здание аэровокзала у пассажира был обнаружен подозрительный предмет, запрещенный к воздушной перевозке муляж взрывного устройства. Вокзал был эвакуирован, на место вызваны оперативные службы. В данный момент работа вокзала восстановлена», - сообщили в пресс-службе.