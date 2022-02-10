Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на коронавирус, когда прибыл на встречу с Владимиром Путиным, и поэтому его держали на расстоянии от российского лидера. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.

Напомним, что Макрон и Путин во время встречи сидели на противоположных концах 4-метрового стола.

Источники агентства, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему разрешали сблизиться с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

«Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента», - сказал один из источников, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.