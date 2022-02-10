Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне скандалов с «вечеринками Бориса Джонсона»

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии, передает ТАСС.

«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона Садиком Ханом сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», - говорится в распространенном заявлении главы столичной полиции.

Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона на короткий период по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.