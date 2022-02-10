Глава полиции Лондона подала в отставку на фоне скандалов с «вечеринками Бориса Джонсона»
Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии, передает ТАСС.
«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона Садиком Ханом сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», - говорится в распространенном заявлении главы столичной полиции.
Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона на короткий период по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.
Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020-2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам.
В последние два месяца британские СМИ сообщили о целой серии вечеринок, которые состоялись на Даунинг-стрит в разгар первых локдаунов. При этом известно, что ряд из них посещал сам Джонсон. Как объяснил премьер, он полагал, что речь идет об исключительно рабочих мероприятиях. Тем не менее, он принес извинения всем, кого возмутило его поведение.