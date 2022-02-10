В Украину прибыли еще два самолета с вооружением из США

«В Украину вечером 10 февраля прибыли еще два самолета с военной помощью от США. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США – в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другую оборонительную амуницию для Вооруженных сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, доставленной сегодня, составляет около 130 тонн», - написал Резников.

Он также напомнил, что в Украину в целом прибыли 15 самолетов с военной помощью от США общим весом более 1200 тонн.