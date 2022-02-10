«Я не знаю, почему возникла такая необходимость», - сказал Kutaisi Post местный священнослужитель.

Легендарные Гянджинские ворота, хранящиеся в монастырском комплексе Гелати недалеко от Кутаиси, уже четыре дня находятся под охраной. Об этом сообщает региональное издание Kutaisi Post. По данным журналистов, в монастыре также установлены камеры видеонаблюдения.

Во дворе Гелати установлена кабина службы охраны. По имеющейся информации, инициатива принадлежит Национальному агентству по защите культурного наследия. В отделе по связям с общественностью министерства культуры Грузии, в ведении которого находится служба, так объяснили это решение:

«Монастырский комплекс, как и многие музеи, не имел должной охраны, что поэтапно исправляется».

Между тем, грузинские СМИ приводят и недавнее заявление министра культуры Азербайджана Анара Керимова о том, что Баку намерен вернуть исторический артефакт и в связи с этим ведутся переговоры с грузинской стороной.

"Мы обсуждаем возвращение Гянджинских ворот Азербайджану путем переговоров. Переговоры идет не легко, тяжело. Наша цель – вернуть ворота в Азербайджан", - сказал министр журналистам.

Напомним, что Азербайджан неоднократно поднимал перед правительством Грузии вопрос возвращения в Гянджу легендарных ворот города.

В 1139 году грузинский царь Деметре I вторгся в пределы Гянджи, захватил город и его ворота во время землетрясения, которое почти разрушило Гянджу. В результате природного катаклизма, Гянджа была стерта с лица земли.

Царь Деметре I установил ворота Гянджи, в качестве боевого трофея, в монастыре Гелати в Кутаиси. В настоящее время, уцелела лишь одна створка ворот. Она вмонтирована в стену Гелатинского монастыря напротив могилы царя Давида IV.