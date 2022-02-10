«Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира»: Байден призвал граждан США покинуть Украину

"Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля ", - объяснил он.

В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин окажется "достаточно глуп, чтобы вторгнуться, то он достаточно умен, чтобы не делать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах".

Президент США подчеркнул, что ни при каком сценарии не готов отправить американских военных в Украину для эвакуации граждан США: "Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, это будет мировая война".