В поместье Трампа нашли вывезенные из Белого дома секретные документы

Среди документов, которые национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из Мар-о-Лаго, поместья бывшего президента США Дональда Трампа, обнаружены бумаги с пометками «секретно» и «совершенно секретно». Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Работники NARA изъяли из поместья экс-главы Соединенных Штатов несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго. Среди документов оказались переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Отмечается, что источники не сообщили, сколько секретных документов было обнаружено, однако уточняется, что некоторые бумаги носят настолько конфиденциальный характер, что правом доступа к ним обладает лишь очень узкий круг уполномоченных лиц.