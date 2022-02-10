МЧС Азербайджана продолжает выполнять задачи по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщили в ведомстве.

Так, на основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, были проведены аварийно-спасательные операции по 34 случаям возникновения пожаров и 8 случаям нахождения людей в беспомощном состоянии, 1 случаю дорожно-транспортного происшествия. В результате принятых срочных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение жизни людей.

Всего за минувшие сутки были спасены 11 человек, в том числе 1 ребенок, 1 человек, оказавшийся в результате столкновения легкового автомобиля марки «ВАЗ» с деревом в селе Гырхбулаг города Шеки зажатым в машине, 1 человек, получивший ожоги при пожаре. Также за закрытой дверью были обнаружены тела Нуриевой Иглимы Фейзулла гызы, 1941 года рождения, в Сураханском районе города Баку и Алиева Джейхуна Исмаил оглу, 1969 года рождения, в Низаминском районе города Гянджа.