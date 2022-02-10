«Танцуем под российскую дудку»: в Британии визит главы МИД в Москву назвали ошибкой

По мнению части британских политиков, главе МИД Великобритании Лиз Трасс не стоило ехать в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Так пишет британская газета Times, рассказывая о поездке в российскую столицу Трасс и предстоящем визите туда Бена Уоллеса, министра обороны Соединенного Королевства.

"Один источник в правительстве сказал, что Трасс, которая стала министром иностранных дел в сентябре, а до того два года возглавляла департамент международной торговли, совершила грубую ошибку [поехав на переговоры с Сергеем Лавровым]. Другой источник предположил, что она хотела использовать эти переговоры как возможность для пиара, чтобы укрепить свои позиции как преемницы Джонсона на посту лидера консерваторов, но ей это не удалось", - пишет Times.

Газета также цитирует главу комитета обороны Палаты общин, консерватора Тобайаса Эллвуда, который тоже говорит, что решение поехать на переговоры с таким ветераном дипломатии, как Сергей Лавров, было ошибкой. "Получилось, что мы здесь танцуем под российскую дудку", - сказал Эллвуд.