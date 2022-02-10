В Апшероне автомобиль сбил мать и дочь
В Апшеронском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, передает АПА.
Инцидент произошел в поселке Мухаммеди. На кольцевой дороге легковой автомобиль сбил переходивших дорогу Аллахвердиеву Элладу, 1983 года рождения, и ее дочь Бабаеву Захру, 2012 года рождения. Э.Аллахвердиева госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом нижней конечности. З.Бабаева помещена в реанимацию с переломом правой бедренной кости.
По данному факту в Управлении полиции Апшеронского района ведется расследование.