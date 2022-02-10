Секретарь Совбеза Армении о границе с Азербайджаном со времен СССР

Между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Армянская редакция "Радио Свобода" сообщает, что в ходе разговора Армен Григорян подчеркнул, что граница между Арменией и Азербайджаном существует еще со времен Советского Союза.

Григорян добавил, что в соответствии с Соглашением о создании Содружества Независимых Государств от 1991 года стороны признали эту границу, ратифицировали это соглашение в своих парламентах и сделали его неотъемлемой частью законодательства двух стран.