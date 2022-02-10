Инара Рафикгызы, судебный репортер 11:23

Уже несколько месяцев в Бакинском военном суде продолжается процесс по делу еще одного криминального крыла Объединенной преступной группировки генерал-полковника Эльдара Махмудова - бывшего начальника Главного следственного управления ныне упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлама Шихалиева и сотрудников этого управления Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Несмотря на то, что процесс открытый, представителей прессы в зал суда по-прежнему не допускают, и они вынуждены получать информацию в кулуарах, от потерпевших и их адвокатов. На очередных судебных слушаниях были допрошены свидетели по эпизоду незаконного ареста потерпевшего Афсала Гасаналиева, у которого сотрудники МНБ вымогали деньги в обмен на свободу. Напомним, что Афсал Гасаналиев и его бизнес-партнеры завезли из Китая в Грузию партию пиротехнических изделий и, не сумев продать товар в Грузии, решили перевезти его в Иран транзитом через Азербайджан, поскольку в Исламской республике ограничений на продажу пиротехнических средств нет. Транзит пиротехники осуществлялся легальным путем, с соблюдением всех процедур. Однако сотрудники МНБ, каким-то образом узнав о намерениях предпринимателей, силой захватили товар на таможенном посту «Красный Мост», задержали Гасаналиева и его бизнес-партнеров по обвинению в контрабанде, а пиротехнику стоимостью свыше 600.000 манатов впоследствии продали.

Первым в качестве свидетеля показания дал адвокат Ариф Габибзаде, защищавший Гасаналиева, когда тот находился под арестом в МНБ. «В сентябре 2013 года мне позвонила жена Афсала и сообщила, что его задержали сотрудники МНБ, - рассказал адвокат. - На следующий день я выехал из Сиазани в Баку, добрался до министерства, представил ордер руководителю следственной группы Ясину Мамедову и получил копию постановления о возбуждении против моего клиента уголовного дела. В документе указывалось, что Афсал Гасаналиев, Джахангир Мамедов, Орхан Абдуллаев, Меджид Ангубазов и другие лица контрабандным путем перевозили из Грузии через территорию Азербайджана большое количество пиротехнических средств». По словам свидетеля, в ходе следственных действий Ясин Мамедов несколько раз показывал Гасаналиеву пальцем единицу, намекая на сумму, которую Афсал должен заплатить. «Тогда я спросил Мамедова: «Вы что, хотите 10.000?», - остановился на деталях свидетель. - Но Мамедов ответил, что справа от единицы должно быть не четыре ноля, а пять. И добавил, что это, мол, - указание господина министра, да и вообще "мы в МНБ меньше ста тысяч не берем"... Тогда я ответил Мамедову, что 100 тысяч — это огромные деньги и такой суммы у моего подзащитного даже близко нет. А Афсалу посоветовал не давать никаких взяток, это незаконно. Но позднее на Афсала надавили, подсунули ему вместо меня другого адвоката, который и вынудил его согласиться на требования сотрудников МНБ. Уже после того, как Афсал вышел на свободу, я узнал, что он заплатил 50 тысяч долларов. Вначале передал следователю 7 тысяч, за что ему выписали липовую справку о болезни и отпустили на время, на сборы оставшейся суммы. Чтобы "рассчитаться" с МНБ, Афсал заложил свой дом. Деньги следователь Ясин Мамедов требовал без всякого стеснения, предлагал мне поговорить с родственниками Афсала, чтобы те раскошелились».

Обвиняемый Ясин Мамедов показания Габибзаде отверг, обвинив свидетеля во лжи. Следующим давал показания свидетель Анар Гаджиев, экс-следователь упраздненного МНБ. Как утверждал потерпевший, Гаджиев неоднократно звонил ему, требуя заплатить оставшуюся сумму. При этом Афсал Гасаналиев признал, что сам Гаджиев денег у него не просил, а лишь ссылался на указания Ясина Мамедова. В суде также был допрошен потерпевший Ариф Мамедов, брат и наследник покойного Джахангира Мамедова, который был одним из задержанных в ходе «пиротехнической операции» МНБ и покончил жизнь самоубийством после освобождения из СИЗО. В своем заявлении Ариф Мамедов отметил, что его брат, Джахангир, занимался международными грузоперевозками и в 2013 году был арестован сотрудниками МНБ. «Все задержанные заявили тогда, что в их действиях нет состава преступления. Однако Джахангира все равно арестовали на три месяца. Примерно через месяц Ясин Мамедов позвонил другому нашему брату - Мазахиру и сказал, что может освободить Джахангира за 100 тысяч манатов. Мазахир ответил, что у нас таких денег нет». Потерпевший сообщил, что, выйдя из здания МНБ, брат сразу направился к нему. «У самого Мазахира нашлось 30 тысяч манатов, - рассказал Ариф Мамедов, - у его знакомого, Оруджа Джаббарова – еще 20 тысяч. Ясин Мамедов согласился снизить сумму «выкупа» до 80 тысяч манатов, то есть, нам нужно было найти еще 30 тысяч. Другой наш брат, Сулейман, смог собрать 23.500 манатов. Оставшиеся 6.500 взяла у кого-то в долг супруга Джахангира. Получив 80 тысяч манатов, Ясин Мамедов, освободил Джахангира из-под стражи, выдав ложное заключение судебно-медицинской экспертизы о том, что тот, якобы, страдает тяжелой болезнью». Ариф Мамедов рассказал о проблемах и лишениях, с которыми, выйдя не свободу, столкнулся Джахангир Мамедов. Он оказался банкротом, залез в долги и фактически остался без крыши над головой.