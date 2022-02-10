В пятницу, 11 февраля, подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции азербайджанских войск в Кельбаджарском районе. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

Согласно сообщению, подразделения вооруженных сил Армении с 08:50 до 09:00 с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, без видимых причин обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района.

Огонь противника был подавлен в результате ответных действий подразделений азербайджанской армии. Потерь в личном составе и технике нет.

В настоящее время ситуация на указанном направлении стабильная, оперативная обстановка под контролем азербайджанской армии.