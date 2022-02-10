Полученной информацией MİT поделилась с израильской разведкой "Моссад". На секретной встрече, проведенной высокопоставленными сотрудниками спецслужб двух стран в Анкаре, указывалось, что убийство Яира Геллера запланировано для ослабления израильско-турецких отношений, которые были напряженными в течение 13 лет, но начали улучшаться в последнее время. Еще одной причиной потенциального покушения посчитали месть за убийство руководителя ядерной программы ИРИ Мохсена Фахризаде.

Как выяснилось, к операции по устранению Геллера были привлечены несколько турецких граждан.

Была разоблачена ячейка из 9 человек, возглавляемая гражданами Ирана. Сообщается, что ячейка создана спецслужбами ИРИ.

Решением, принятым на этой встрече, Геллера перевезли на конспиративную квартиру. А с одобрения MİT агенты "Моссада" создали для Яира Геллера "щит активной защиты". МИД Израиля пригласил Геллера переехать в Тель-Авив в соответствии с протоколами безопасности. Однако бизнесмен отказался, заявив, что очень любит Стамбул.

Было установлено, что иранскую шпионскую ячейку возглавлял офицер разведки Ясин Тахеремамкенди (53 года), находившийся в Иране, другой иранец, Салех Моштаг Бигхуз (44 года), был главным представителем ячейки в Турции.