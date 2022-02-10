И сельское хозяйство в Армении в кризисе

По итогам прошлого года производство сельскохозяйственной продукции в Армении сократилось на 1,1%, составив 933 млрд 2 млн драмов. При этом основной спад зафиксирован в отраслях растениеводства и лесного хозяйства.

Согласно данным комитета статистики Армении, в прошлом году валовая продукция сельского хозяйства и рыболовства в республике составила 977 млрд 327 млн драмов, что по сравнению с 2020 годом меньше на 1%.

"Официально объем продукции растениеводства составил 469 млрд 442 млн 700 драмов. Это на 3,1% меньше, чем в 2020 году. Хотя сектор животноводства вырос на 0,8%, спад в сфере лесного хозяйства составил 25,9%", - пишут армянские СМИ.