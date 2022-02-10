В Казахстане создали петицию с требованием отставки дочери Назарбаева

В Казахстане создана петиция с требованием немедленной отставки дочери первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Дариги Назарбаевой с поста депутата мажилиса (нижняя палата парламента Казахстана), передает агентство КазТАГ.

«Вопрос о возможной отставке старшей дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой уже давно стоит на повестке, однако официального заявления в Центральную избирательную комиссию Назарбаева не подавала. По данным ее помощника, она находится на больничном после перенесенного коронавируса. А некоторые источники сообщали, что она находится в Дубае. Мы требуем отставки Дариги Назарбаевой», - цитирует агентство текст петиции.

КазТАГ напоминает, что Дарига Назарбаева не появлялась в мажилисе с начала протестных акций в январе. По официальной версии – она заболела коронавирусом.