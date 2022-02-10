Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для новых судей ФОТО
Федерация дзюдо Азербайджана провела семинар для 12 новых рефери, присоединившихся к судейскому коллективу.
Семинаром, который проходил в зале клуба Judo Club 2012, руководили менеджер федерации по работе с судьями Метин Рагимли и член Судейского комитета Арзу Аджалова.
В ходе занятий участники получили как теоретические знания, так и практические. Федерация планирует регулярно проводить семинары для судей с целью повышения их профессионального уровня.