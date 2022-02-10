Благодаря вниманию и заботе президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжается работа по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий военнослужащих, несущих службу в высокогорных районах.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие руководящие сотрудники министерства осмотрели новую и капитально отремонтированную военную инфраструктуру в воинской части, дислоцированной в Лачинском районе. Об этом сообщает Министерство обороны.

После ознакомления с местом проживания личного состава министру обороны доложили, что для военнослужащих, проходящих службу в суровых климатических условиях, в горной местности со сложным рельефом, созданы условия, соответствующие современным требованиям: «Здесь расположены штабное здание, оборудованное системой отопления, общежитие, банно-санитарный узел, продовольственные и вещевые склады, идеологический класс, служебные, хозяйственные и оружейные помещения. Здание столовой, предназначенное для питания личного состава, оснащено отвечающими современным стандартам печами, холодильниками, а также другой бытовой техникой и инвентарем».