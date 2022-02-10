10 февраля около 13:20 на служебном участке погранотряда «Гёйтепе» погранзаставы Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Буравар Ярдымлинского района был замечен один человек, нарушивший государственную границу Ирана в направлении Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на ГПС.

Согласно информации, нарушитель был задержан пограничным нарядом.

В ходе расследования было установлено, что человек, представившийся как Оджаруди Месуд Момен, 1987 года рождения, нарушил государственную границу из-за того, что заблудился.

Противоположная сторона была проинформирована о факте, задержанного в ближайшее время предусмотрено передать иранской стороне.