Как показали исследования, процесс усыхания деревьев продолжается уже два года. По данным предварительной экспертизы, на корнях деревьев образуется грибок. Это заболевание, постепенно разрушающее деревья, весьма распространено среди хвойных. Выяснилось также, что эльдарские сосны массово гибнут от этого не только в Азербайджане, но и в Центральной Азии, Европе, России, Беларуси, Грузии...

Результаты журналистского расследования вызвали общественный резонанс и привлекли внимание гражданского общества. Реакция ведущего гражданского института страны – Фонда Гейдара Алиева не заставила себя ждать.

Руководство организации выразило свою глубокую обеспокоенность и взяло под контроль судьбу погибающих тысяч деревьев. По инициативе Фонда Г.Алиева с целью проведения полевых и лабораторных исследований в Баку прибыли известные российские ученые – завотделом патологии декоративных и садовых культур Федерального научного учреждения Всероссийского научно-исследовательского и технологического института биологической промышленности Лидия Георгиевна Серая и ведущий специалист этого института Галина Евгеньевна Ларина.