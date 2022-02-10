Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

В субботу, 12 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 2-4°, днем 9-12° тепла. В Баку ночью 2-4° , днем 10-12° тепла. Атмосферное давление снизится с 771 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° до 3, днем 9-14° тепла, в горах 3-8°, в высокогорье до -15°, днем 0-3° мороза.