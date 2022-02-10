Новшество Минспорта: прямые трансляции соревнований
Министерство молодежи и спорта и Федерация волейбола Азербайджана организуют прямую трансляцию матча 6-го тура женского чемпионата страны по волейболу между командами «Азеррейл» и UNEC.
Игра начнется сегодня в 18:00. Трансляция будет организована в соцсетях Минспорта:
Facebook.com/mysofficial
Instagram.com/gencleridmannazirliyi
Youtube.com/c/genclerveidmannazirliyi.
Министерство планирует вести прямые трансляции с национальных чемпионатов и по другим видам спорта.