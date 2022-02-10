В Армении считают минирование дорог гуманитарным шагом, а передачу карт минных полей - бесчеловечным

«Предоставление противнику карт минных полей - бесчеловечный и геноцидный шаг». Об этом на своей странице в Facebook написал армянский политолог Эдгар Элбакян.

«Минирование дорог, которые может пересечь противник — это гуманитарный шаг. Он спасает жизни своих людей, деревень и городов, в которых они живут. Прежнее правительство было гуманитарным».

Политолог считает, что предоставление противнику карт минных полей - бесчеловечный и геноцидный шаг: «Он приближает гибель собственного народа».