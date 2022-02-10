Убийцу матери четырех детей в Исмаиллы задержали заявление прокуратуры; обновлено
Прокуратура Исмаиллинского района распространила информацию об убийстве 40-летней Гюлары Гахрамановой на территории школы села Басгал.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, по факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Подозреваемый в преступлении 24-летний Бахтияр Ахмедли задержан и передан следствию.
Расследование продолжается.
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В Исмаиллинском районе совершено убийство, передает АПА.
Инцидент произошел сегодня в средней школе села Басгал Исмаиллинского района. Житель села Ахмедли Бахтияр, 1997 года рождения, работающий охранником школы, в ходе драки нанес ножевое ранение техническому работнику школы Гахрамановой Гюляре, 1982 года рождения. Гахраманова, получившая тяжелые телесные повреждения, скончалась на месте из-за потери крови.
Согласно данным, Г.Гахраманова замужем, имеет 4 детей.
Совершивший убийство Бахтияр Ахмедли скрылся с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для его задержания. На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов района. О причинах происшествия пока не сообщается.
По данному факту в районной прокуратуре ведется расследование.