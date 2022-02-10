Тяжелое ДТП в Баку: есть погибший
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел утром 10 февраля на территории поселка Пута Гарадагского района.
Согласно информации, автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Апшеронского района столкнулся с автомобилем марки "Ока" под управлением Шохлата Гулиева.
Отмечается, что госпитализированный Ш.Гулиев в больнице скончался, состояние другого водителя оценивается как средней тяжести.
В Гарадагском районном управлении полиции ведется расследование.