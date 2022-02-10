Тяжелое ДТП в Баку: есть погибший

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел утром 10 февраля на территории поселка Пута Гарадагского района.

Согласно информации, автомобиль марки Tofaş под управлением жителя Апшеронского района столкнулся с автомобилем марки "Ока" под управлением Шохлата Гулиева.

Отмечается, что госпитализированный Ш.Гулиев в больнице скончался, состояние другого водителя оценивается как средней тяжести.

В Гарадагском районном управлении полиции ведется расследование.