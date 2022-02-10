США защитят Эмираты от хуситов

США помогут Объединенным Арабским Эмиратам пополнить запасы ракет-перехватчиков на фоне участившихся атак со стороны сторонников йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Кеннета Маккензи, курирующего военные операции на Ближнем Востоке.

"Мы поможем пополнить запасы перехватчиков. Мы сделаем все возможное, чтобы содействовать защите ОАЭ", - цитирует ТАСС слова Маккензи.

По сведениям агентства, ОАЭ в частном порядке обратились к США с просьбой пополнить запасы ракет-перехватчиков для систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и ЗРК Patriot. Ранее США объявили о том, что направят в ОАЭ ракетный эсминец USS Cole и эскадрилью американских истребителей F-22 для для помощи в борьбе с хуситами.

Хуситы систематически проводят атаки баллистическими ракетами и заминированными беспилотниками, главной целью которых до недавнего времени оставалась Саудовская Аравия и ее инфраструктура. Но с середины января хуситы трижды обстреливали территорию Эмиратов, пригрозив наращивать масштаб этих атак, если ОАЭ не прекратят "агрессию в Йемене и его блокаду".