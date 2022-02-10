Раиси: Иран продолжит следовать принципу «ни Восток, ни Запад»

Власти Ирана продолжат следовать внешнеполитическому принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", который впервые был озвучен лидером революции в Иране имамом Рухоллой Хомейни в 1979 году, заявил в пятницу иранский президент Ибрагим Раиси.

В пятницу миллионы иранцев отмечают 43-ю годовщину победы Исламской революции, в результате которой править страной стало исламское духовенство.