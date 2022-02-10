Раиси: Иран продолжит следовать принципу «ни Восток, ни Запад»
Власти Ирана продолжат следовать внешнеполитическому принципу "ни Восток, ни Запад – Исламская республика", который впервые был озвучен лидером революции в Иране имамом Рухоллой Хомейни в 1979 году, заявил в пятницу иранский президент Ибрагим Раиси.
В пятницу миллионы иранцев отмечают 43-ю годовщину победы Исламской революции, в результате которой править страной стало исламское духовенство.
"Исламское правление продолжит придерживаться лозунга "ни Восток, ни Запад", озвученного населением в 1979 году", - приводит агентство IRNA слова Раиси.
Иранский принцип внешней политики "ни Восток, ни Запад – Исламская республика" появился в годы революции 1978-1979 годов. Формулировка подразумевала антисоветский и антиамериканский курс внешней политики Ирана. Ведь СССР, как и США в течение практически всего ХХ века оказывали серьезное культурное и политическое влияние на Иран, преследуя свои интересы, продвигали в стране свои идеологии.