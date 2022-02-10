Новруз в Шуше: количество автобусных рейсов увеличивается
Принимая во внимание анализ маршрутов, а также многочисленные обращения и пожелания граждан, принято решение осуществлять ежедневные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в праздничные дни по случаю Новруз байрамы в марте, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.
Сообщается, что билеты уже есть в продаже.
Как известно, регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам начались 24 января 2022 года.
«С 24 января было успешно выполнено 27 рейсов в Шушу и Агдам. Билеты на февраль уже почти распроданы. На рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку и Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли на февраль уже не осталось билетов. С 16 февраля 2022 года поездки по маршруту Баку-Шуша-Баку будут осуществляться не два, а три раза в неделю», - подчеркивает ведомство.
Также с 16 февраля снимаются ограничения на число поездок на освобожденные территории.