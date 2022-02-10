Новруз в Шуше: количество автобусных рейсов увеличивается

Принимая во внимание анализ маршрутов, а также многочисленные обращения и пожелания граждан, принято решение осуществлять ежедневные автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку в праздничные дни по случаю Новруз байрамы в марте, сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Сообщается, что билеты уже есть в продаже.

Как известно, регулярные автобусные маршруты в города Шуша и Агдам начались 24 января 2022 года.