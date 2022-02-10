Япония и США будут координировать действия по Украине

Министр иностранных дел Японии Эсимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились тесно сотрудничать по ситуации вокруг Украины. Об этом они заявили на брифинге после двусторонней встречи в Австралии.

«Мы внимательно и с серьезным беспокойством следим за ситуацией в Украине. Япония и Соединенные Штаты будут тесно координировать свои действия по этому вопросу», - заявил журналистам Хаяси.

Отметим, что встреча прошла в кулуарах заседания глав МИД стран QUAD (Австралии, Индии, Японии и США) в Мельбурне. Главными вопросами заседания станут изменение климата, коронавирус и противостояние политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.