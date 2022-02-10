Ильхам Алиев: «У Азербайджана большой технический и кадровый потенциал»

«Энергетический узел «Гобу» - один из крупнейших энергетических объектов, построенных в последние годы. Если учесть, что в начале недели была запущена в действие подстанция «Яшма», каждый может видеть, какая большая работа проделана в Азербайджане в области энергетики всего за неделю». Об этом после открытия энергетического узла «Гобу» в интервью АзерТАдж заявил президент Ильхам Алиев .

«Конечно, строительство этих крупных энергетических объектов требовало время. Но сооружение таких гигантских энергетических объектов в столь короткий промежуток времени говорит о наших больших возможностях.

Сдача в эксплуатацию в начале текущей недели подстанции «Яшма» послужит энергетической устойчивости. Подстанция мощностью 750 мегаватт, конечно же, займет в нашей энергосистеме значимое место. Открытие же сегодня электростанции «Гобу» мощностью 385 мегаватт, конечно же, существенно повысит наши генерирующие мощности. Рядом с этой станцией всего за год построена 1000-мегаваттная подстанция. Должен также сказать, что в реализации этих широкомасштабных гигантских проектов участвовали только азербайджанские компании, азербайджанские специалисты, рабочие. То есть это показывает, что у нас очень большой технический и кадровый потенциал.

Сегодня все видят, что экономический, финансовый кризис в мире еще не завершился. Несмотря на это, сдача в эксплуатацию в Азербайджане построенных за свой счет этих гигантских объектов показывает, каковы наши финансовые возможности, говорит о нашей финансовой независимости, демонстрирует наши технические возможности и показывает, что в последние годы в области электроэнергии проделана очень большая работа. И у этой работы есть продолжение, потому что это нам диктует растущая потребность – как внутренняя, так и внешняя, а также наш растущий экспорт», - сказал президент.