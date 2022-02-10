За последние годы в Азербайджане учреждены новые виды социальных выплат, увеличилось и число назначений. Сегодня ведутся работы по присвоению участникам Отечественной войны звания "Ветеран войны" и назначению им президентской пенсии. Все это говорит о том, что наряду с устойчивым ростом социальных выплат из года в год растет и охват социального обеспечения. Об этом говорилось на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты, сообщили в пресс-службе министерства.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социальная политика президента Ильхама Алиева позволила укрепить систему соцобеспечения и расширить программы соцзащиты. Каждый год в этом направлении предпринимаются важные шаги.

Было отмечено, что с начала 2022 года для повышения заработной платы и социальных выплат государством выделены дополнительные ежегодные средства в размере 1,5 миллиарда манатов. Еще 352 миллиона манатов в год предусмотрено для финансирования очередного повышения пенсий (индексация и меры по материальной поддержке пенсионеров).

В 2018-2021 годах ежегодные расходы по видам социального обеспечения выросли на 2,4 миллиарда манатов, или на 60 процентов - до 6,4 миллиарда манатов. В прошлом году только по направлению пенсионного обеспечения населению было выплачено 4,6 миллиарда манатов. Это на 118 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году. Увеличение с начала текущего года дает основание говорить о том, что и в 2022 году произойдет очередной серьезный рост средств, выделяемых на соцобеспечение.

Размер пенсий, как и прочих социальных выплат (пособий, стипендий и др.), увеличивается из года в год. По сравнению с тремя годами ранее в 2,2 раза увеличилась минимальная пенсия, средняя пенсия по стране выросла на 60 процентов. Распоряжением главы государства от 8 февраля 2022 года был обеспечен рост пенсий в среднем еще на 9 процентов. Как результат, ожидается, что среднемесячный размер пенсий в этом году достигнет 360 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту - 385 манатов, отмечалось на заседании коллегии.