Минтруда заявляет: увеличится объем средств на соцвыплаты в 2022 году
За последние годы в Азербайджане учреждены новые виды социальных выплат, увеличилось и число назначений. Сегодня ведутся работы по присвоению участникам Отечественной войны звания "Ветеран войны" и назначению им президентской пенсии. Все это говорит о том, что наряду с устойчивым ростом социальных выплат из года в год растет и охват социального обеспечения. Об этом говорилось на заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты, сообщили в пресс-службе министерства.
Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что успешная социальная политика президента Ильхама Алиева позволила укрепить систему соцобеспечения и расширить программы соцзащиты. Каждый год в этом направлении предпринимаются важные шаги.
Было отмечено, что с начала 2022 года для повышения заработной платы и социальных выплат государством выделены дополнительные ежегодные средства в размере 1,5 миллиарда манатов. Еще 352 миллиона манатов в год предусмотрено для финансирования очередного повышения пенсий (индексация и меры по материальной поддержке пенсионеров).
В 2018-2021 годах ежегодные расходы по видам социального обеспечения выросли на 2,4 миллиарда манатов, или на 60 процентов - до 6,4 миллиарда манатов. В прошлом году только по направлению пенсионного обеспечения населению было выплачено 4,6 миллиарда манатов. Это на 118 миллионов манатов больше, чем в предыдущем году. Увеличение с начала текущего года дает основание говорить о том, что и в 2022 году произойдет очередной серьезный рост средств, выделяемых на соцобеспечение.
Размер пенсий, как и прочих социальных выплат (пособий, стипендий и др.), увеличивается из года в год. По сравнению с тремя годами ранее в 2,2 раза увеличилась минимальная пенсия, средняя пенсия по стране выросла на 60 процентов. Распоряжением главы государства от 8 февраля 2022 года был обеспечен рост пенсий в среднем еще на 9 процентов. Как результат, ожидается, что среднемесячный размер пенсий в этом году достигнет 360 манатов, в том числе среднемесячный размер пенсий по возрасту - 385 манатов, отмечалось на заседании коллегии.
Кроме того, доля средств (трансфертов), выделяемых из госбюджета, в доходах подведомственного министерству Государственного фонда социальной защиты в прошлом году снизилась до 25,2 процента. Подчеркнуто, что в целом доля трансфертов в доходах госфонда снизилась на 12,9 процента по сравнению с 2017 годом (38,1 процента). Эта положительная динамика свидетельствует о том, что финансовая устойчивость госфонда продолжает укрепляться, что является результатом регулярного роста поступлений в социальное страхование, обеспечения прозрачности в сферах деятельности и мер по оптимизации.
На заседании коллегии также была обсуждена работа по подготовке к выплате единовременных выплат лицам, получившим инвалидность в связи с защитой территориальной целостности Азербайджана в 1991-1997 годах и членам семей погибших. Участники отметили, что выплаты начнутся в ближайшее время.
Также были обсуждены итоги деятельности подведомственных и входящих в структуру министерства структур в 2021 году и задачи, стоящие перед ними в 2022 году.