Стали известны подробности закрытой части переговоров Путина и Макрона Reuters
Большая часть переговоров, которые прошли между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в Кремле, была посвящена обидам, нанесенным Москве с момента окончания холодной войны. Подробности закрытой части встречи стали известны Reuters от источников в окружении французского лидера.
«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — рассказал один из собеседников агентства, добавив, что Макрон, в свою очередь, пытался возвращать дискуссию к вопросам сегодняшнего дня.
В частности, уточнил источник, в ходе беседы российский президент говорил о том, что западные страны в настоящее время нарушают обязательства о нерасширении НАТО, взятые Североатлантическим альянсом в 1997 году. Также Путин уделил отдельное внимание событиям на Украине в 2014 году, посчитав, что произошедшая тогда смена власти в республике фактически была переворотом.
Как добавил собеседник Reuters, по окончании встречи Макрон заявил своей команде, что в 2019 году Путин показался ему «менее жестким и менее сосредоточенным на истории».