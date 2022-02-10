Большая часть переговоров, которые прошли между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в Кремле, была посвящена обидам, нанесенным Москве с момента окончания холодной войны. Подробности закрытой части встречи стали известны Reuters от источников в окружении французского лидера.

«Путин представил Макрону пять часов исторического ревизионизма... Он часами продолжал переписывать историю с 1997 года и топил собеседника в этих длинных монологах», — рассказал один из собеседников агентства, добавив, что Макрон, в свою очередь, пытался возвращать дискуссию к вопросам сегодняшнего дня.