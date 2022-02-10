Продолжение следует: ВОЗ не видит конца пандемии

Пандемия COVID-19 далека от своего завершения в мире, так как будут появляться новые варианты коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует, - цитирует ТАСС представителя ВОЗ. - Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии".