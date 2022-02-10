Взрыв в мечети в Афганистане: 8 убитых и десятки раненых обновлено
Не менее 8 человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва у мечети на западе Афганистана, сообщает агентство Aamaj News.
Взрыв произошел в городе Кала-и-Нау, административном центре провинции, в момент, когда верующие покидали мечеть.
СМИ сообщают, что предполагаемой причиной взрыва считают ручную гранату. О других подробностях происшествия пока не сообщается.
* * * 14:45
В соборной мечети города Кала-и-Нау, административного центра провинции Бадгис на западе Афганистана, после пятничного намаза произошел взрыв, сообщает информационное агентство Aamaj News.
Информации о характере и жертвах этого инцидента пока нет. Талибы тоже не комментировали произошедшее.
Отмечается, что ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за взрыв.