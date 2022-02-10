Не менее 8 человек погибли, 20 пострадали в результате взрыва у мечети на западе Афганистана, сообщает агентство Aamaj News.

Взрыв произошел в городе Кала-и-Нау, административном центре провинции, в момент, когда верующие покидали мечеть.

СМИ сообщают, что предполагаемой причиной взрыва считают ручную гранату. О других подробностях происшествия пока не сообщается.