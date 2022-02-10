Азербайджанцев в Карабахе расстреляли в упор наш комментарий
Одним из принципиально важных дипломатических успехов президента Азербайджана Ильхама Алиева стало возвращение в повестку переговоров после победы в Отечественной войне темы более четырех тысяч азербайджанских мирных жителей (в том числе, стариков и детей) и военнослужащих, пропавших без вести в первую Карабахскую войну.
Все попытки азербайджанской дипломатии выяснить что-либо об их судьбе оказались тщетными, поскольку официальный Ереван всячески игнорировал эту тему, выстраивая всевозможные преграды на пути к истине.
Ситуация кардинально изменилась только после победы Азербайджана в Отечественной войне, когда под давлением президента Ильхама Алиева о судьбе пропавших без вести азербайджанцев наконец-то спустя долгие годы заговорили в Москве, Вашингтоне, Париже…
В результате усилий президента только в течение последнего года Армения вернула Баку останки 108 азербайджанских граждан, считавшихся пропавшими без вести. Об этом, в частности, заявил в ходе правительственного часа премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Согласно данным, поступившим из открытых источников, в период с 1998 по 2001 годы представители Международного комитета Красного Креста навестили 54 пленных азербайджанцев, содержавшихся в Армении или на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Позже семнадцать из них были убиты и их тела переданы Азербайджану. Что же касается судьбы остальных 37 пленных, то о ней до сих пор ничего не известно.
Ясно лишь одно: эта и похожие трагические истории лишают Армению возможностей манипулировать формулировкой «пропавшие без вести». Эти 54 человека, которые однозначно находились в плену и с которыми встречались официальные представители Красного Креста, были почему-то объявлены Арменией «без вести пропавшими». Азербайджан и, в частности, азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева неоднократно поднимали перед международными организациями вопрос о судьбе своих граждан, однако ни малейшей реакции на эти запросы так и не последовало.
О другой истории, связанной с расстрелом восьми азербайджанских военнопленных, еще в 1994 году писала авторитетная американская газета Washington Рost. Здесь уместно напомнить, что 16 февраля 1994 года МИД Армении официально заявил, что все восемь военнопленных были убиты якобы при попытке к бегству, а их тела переданы Азербайджану.
Однако последующий осмотр тел, проведенный при участии международных экспертов, среди которых был британский профессор Дерек Паундер, показал, что азербайджанцы расстреляны с близкого расстояния из одного и того же оружия. После чего версия побега, озвученная официальным представителем МИД Армении, была признана несостоятельной.
Тем не менее, за сознательное убийство восьмерых азербайджанцев никто не понес наказания.
Важно понимать, что за каждым телом, возвращенным Арменией в Азербайджан, скрыта человеческая трагедия. Армения обязана внести ясность в обстоятельства гибели этих людей, а международные структуры, в свою очередь - потребовать от Еревана ответ за совершенные военные преступления, которые, согласно конвенциям ООН, не имеют срока давности. А это значит, что рано или поздно Армении придется ответить за свои злодеяния.
Как известно, война не считается завершенной не только до тех пор, пока не похоронен последний погибший, но и пока не будет наказан последний военный преступник. Именно поэтому Азербайджан полон решимости идти до конца, выяснить судьбу каждого своего гражданина, пропавшего без вести, и сделать все необходимое, чтобы виновные за убийства, пытки и страдания азербайджанских граждан были призваны к ответу.