Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 14:51

Одним из принципиально важных дипломатических успехов президента Азербайджана Ильхама Алиева стало возвращение в повестку переговоров после победы в Отечественной войне темы более четырех тысяч азербайджанских мирных жителей (в том числе, стариков и детей) и военнослужащих, пропавших без вести в первую Карабахскую войну. Все попытки азербайджанской дипломатии выяснить что-либо об их судьбе оказались тщетными, поскольку официальный Ереван всячески игнорировал эту тему, выстраивая всевозможные преграды на пути к истине. Ситуация кардинально изменилась только после победы Азербайджана в Отечественной войне, когда под давлением президента Ильхама Алиева о судьбе пропавших без вести азербайджанцев наконец-то спустя долгие годы заговорили в Москве, Вашингтоне, Париже…

В результате усилий президента только в течение последнего года Армения вернула Баку останки 108 азербайджанских граждан, считавшихся пропавшими без вести. Об этом, в частности, заявил в ходе правительственного часа премьер-министр Армении Никол Пашинян. Согласно данным, поступившим из открытых источников, в период с 1998 по 2001 годы представители Международного комитета Красного Креста навестили 54 пленных азербайджанцев, содержавшихся в Армении или на оккупированных Арменией азербайджанских территориях. Позже семнадцать из них были убиты и их тела переданы Азербайджану. Что же касается судьбы остальных 37 пленных, то о ней до сих пор ничего не известно. Ясно лишь одно: эта и похожие трагические истории лишают Армению возможностей манипулировать формулировкой «пропавшие без вести». Эти 54 человека, которые однозначно находились в плену и с которыми встречались официальные представители Красного Креста, были почему-то объявлены Арменией «без вести пропавшими». Азербайджан и, в частности, азербайджанский омбудсмен Сабина Алиева неоднократно поднимали перед международными организациями вопрос о судьбе своих граждан, однако ни малейшей реакции на эти запросы так и не последовало. О другой истории, связанной с расстрелом восьми азербайджанских военнопленных, еще в 1994 году писала авторитетная американская газета Washington Рost. Здесь уместно напомнить, что 16 февраля 1994 года МИД Армении официально заявил, что все восемь военнопленных были убиты якобы при попытке к бегству, а их тела переданы Азербайджану. Однако последующий осмотр тел, проведенный при участии международных экспертов, среди которых был британский профессор Дерек Паундер, показал, что азербайджанцы расстреляны с близкого расстояния из одного и того же оружия. После чего версия побега, озвученная официальным представителем МИД Армении, была признана несостоятельной.