На Апшероне задержан мужчина, занимавшийся продажей оружия и наркотиков. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудниками отдела полиции Мехдиабада был задержан ранее судимый Ниямеддин Пашаев, незаконно хранивший огнестрельное оружие и наркотики в больших количествах.

В ходе досмотра у него обнаружен и изъят 1 автомат Калашникова, магазин к нему, 9 патронов и 320 граммов марихуаны. Ниямеддин Пашаев заявил, что нашел огнестрельное оружие некоторое время назад. В своих показаниях он отметил, что собирался продать изъятое у него оружие и наркотики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. По решению суда в отношении Ниямеддина Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.