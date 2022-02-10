Отпуск в Азербайджане могут сделать обязательным

В Азербайджане в настоящее время нет обязательного требования к работникам по поводу выхода в отпуск, заявил журналистам начальник Государственной службы инспекции труда Фуад Гейдаров.

По его словам, некоторые работодатели злоупотребляют отсутствием в законодательстве требования об обязательном предоставлении работникам ежегодного отпуска.

«Подготовлен проект поправки в Трудовой кодекс. Вопрос, связанный с выходом в отпуск, также может быть решен по взаимному согласию сторон. Выйти в отпуск можно будет либо в текущем, либо в следующем календарном году», - сказал Гейдаров.