Энергоузел «Гобу»: один из крупнейших проектов в Азербайджане... видео
Как уже сообщалось, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии энергетического узла «Гобу» - 330/220/110-киловольтной подстанции «Гобу» мощностью 1000 мегаватт и 385-мегаваттной электростанции «Гобу».
Центр по связям с общественностью и прессой ОАО «Азерэнержи» представил видео, подготовленное с открытия одного из крупнейших проектов последних лет - энергетического узла «Гобу», построенного «Азерэнержи» в рекордно короткие сроки.