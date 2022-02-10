Водителей в Азербайджане предупреждают о гололеде

12 февраля ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Губа, Баку-Шемаха-Евлах, Баку-Алят-Газах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Ленкорань-Лерик, Шамкир-Гядабей, Агдам-Агдере, Физули-Джебраил-Махмудлу, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гейчай-Уджар, Гянджа-Дашкесан, Гаджигабул-Ширван, Сальян-Нефтчала, Барда-Истису, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ханкенди-Ходжавенд, Хакари-Зангилан, Губадлы-Ханлыг, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Шуша-Физули, Халдан-Мингячевир, Нахчыван-Садарак из-за тумана видимость будет ограничена до 300-800 м. Об этом сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

В горных и предгорных районах ночью и утром возможен гололед на дорогах.