НАТО намерена разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Кроме Румынии, Словакия и Болгария также должны предоставить местонахождение для многонациональных подразделений НАТО. Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил в январе, что его страна возьмет на себя ответственность в случае решения НАТО.

До сих пор боевые группы существовали только в странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.

Решения союзников должны быть подтверждены в следующую среду на встрече министров обороны альянса. Тогда же будет официально объявлено о планах, которые могут быть реализованы уже весной этого года.