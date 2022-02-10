Конфисковано имущество арестованного банкира

Имущество Исмаилова, который приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 14 годам лишения свободы, в соответствии с приговором будет направлено на возмещение ущерба.

В Азербайджане конфисковано имущество бывшего председателя наблюдательного совета находящегося в процессе ликвидации ОАО Zaminbank Надира Исмаилова. Об этом сообщили местные СМИ.

В числе конфискованного имущества - две квартиры в доме 117В по улице братьев Мардановых в Насиминском районе Баку; несколько земельных участков на проспекте Бабека в Хатаинском районе столицы; нежилое помещение в Насиминском районе Баку; нежилое помещение площадью 733,7 квадратных метра в Хатаинском районе; квартира в Баку; земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,18 га, оформленный на членов семьи Исмаилова; жилой дом; автомобили Jeep Wrangler, Mercedes Benz S500, Bentley Continental и Mercedes Benz G63 AMG.

Среди потерпевших по делу фигурирует и бизнесмен Исфандияр Ахундов, известный как «Шарурлу Исфандияр». Он требует от Исмаилова 5 миллионов манатов. Ущерб бизнесмена не был возмещен.

Н.Исмаилов обвинялся по статьям 179.3.2 (присвоение, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Он был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией. Исмаилов обвинялся в хищении в 2010-2015 годах принадлежащих банку денежных средств в крупном размере. Сообщалось, что бывший председатель НС банка совершил против разных лиц мошенничество на сумму около 5,2 миллиона манатов.