AZAL внедряет аэронавигационное оборудование в аэропорту Зангилана

Достигнут очередной успешный этап в реализации проекта по восстановлению аэронавигационного обслуживания освобожденных территорий. Управление воздушного движения «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО AZAL объявило о получении важных международных кодов и частот для радиотехнических систем аэронавигационного обеспечения строящегося Зангиланского международного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

Данные коды и радиочастоты необходимы для обеспечения диспетчерского обслуживания воздушного движения, трансляции авиационной метеорологической информации, ввода в эксплуатацию систем связи, навигации, радиолокации и др. Они обеспечивают интеграцию навигационного оборудования в международную систему, а, соответственно, безопасность и регулярность выполнения международных полетов.

«В очень короткие сроки строящийся международный аэропорт в Зангилане превратится в крупный транспортный авиаузел, который сыграет значительную роль в развитии экономики не только страны, но и всего региона. В рамках намеченной цели сегодня проводится широкомасштабная работа по внедрению аэронавигационного оборудования в аэропорту в соответствии с установленными стандартами ИКАО», - сообщил президент AZAL Джахангир Аскеров.

Полученные AZANS коды и частоты утверждены системой SAFIRE, обеспечивающей организацию международной координации присвоения авиационных частот, и системой MICA, осуществляющей распределение радиолокационных кодов. Также они внесены в их глобальную электронную базу данных.

Обе системы находятся под управлением Европейской организации по безопасности воздушной навигации - EUROCONTROL. Процедура присвоения кодов и частот проходит по согласованию со всеми вовлеченными странами.