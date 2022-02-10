Подорожавшие в январе продукты питания
В январе 2022 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Азербайджане по сравнению с январем 2021 года вырос на 12,5%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – на 17,1%, непродовольственным товарам - на 105,9%, платным услугам населению - на 11,1%. Об этом сообщает ABC.az со ссылкой на Госкомитет по статистике.
Согласно сообщению, индекс потребительских цен в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,6%.
В январе 2022 года индекс потребительских цен на продукты питания, напитки и табачные изделия вырос на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Так, в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем рост цен наблюдался на хлеб, муку, гречку, макаронные изделия, баранину, говядину и курятину, свежую и замороженную рыбу, сыр, творог, сметану, сгущенное и стерилизованное цельное молоко, сливочное масло, гранаты, айву, мандарины, хурму, бананы, яблоки, груши, помидоры, тыкву, картофель, лук, чеснок, огурцы, чечевицу, сахар и сахарный песок, конфеты, какао-порошок, лимонад, пиво, водку, табачные изделия.
Снижение произошло в основном в ценах на яйца, апельсины, капусту, свеклу и морковь. Существенных изменений в ценах на другие продукты питания не произошло.