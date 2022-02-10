Подорожавшие в январе продукты питания

В январе 2022 года индекс потребительских цен (индекс инфляции) в Азербайджане по сравнению с январем 2021 года вырос на 12,5%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям – на 17,1%, непродовольственным товарам - на 105,9%, платным услугам населению - на 11,1%. Об этом сообщает ABC.az со ссылкой на Госкомитет по статистике.

Согласно сообщению, индекс потребительских цен в январе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,6%.