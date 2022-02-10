В Киеве прокомментировали призыв Байдена «немедленно покинуть Украину»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который призвал американцев покинуть украинскую территорию, передает Liga.net.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США. Они уже делали такие заявления. Они начали с эвакуации членов семей работников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о радикальной смене ситуации», - сказал он.

Напомним, что ранее Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, так как ситуация, по его словам, может стремительно принять «сумасшедший оборот».